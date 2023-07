Calciomercato Lazio, spunta una destinazione a sorpresa per Akpa Akpro: le ultime

Calciomercato Lazio, Akpa Akpro tornerà a Formello dopo il prestito all’Empoli ma potrebbe ripartire subito: c’è il Verona su di lui

Uno dei sicuri partenti nel calciomercato Lazio sarà Akpa Akpro. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, il centrocampista è rientrato a Formello dopo l’annata in prestito all’Empoli.

La squadra toscana non sembra però intenzionata a intavolare una nuova trattativa per riprendere il centrocampista sul quale è invece piombato con forza il Verona. Reduce dalla salvezza negli spareggi con lo Spezia, gli scaligeri, complici anche i dubbi sul futuro di Tameze, cercano rinforzi in particolare a centrocampo e Akpa Akpro è sicuramente uno dei nomi in cima alla lista.