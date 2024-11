Calciomercato Lazio, la coperta a centrocampo è corta: tutte le opzione per gennaio

Calciomercato Lazio, la società biancoceleste sta pensando di rinforza la mediana pescando dal mercato nel mese di gennaio

La Lazio è a corto di centrocampisti nell’ultimo periodo: Castrovilli si è operato al ginocchio e starà fuori per 15/20 giorni, mentre Dele-Bashiru non ha convinto Baroni nel ruolo di mediano.

Come riportato da Il Messaggero, la società biancoceleste sta pensando di muoversi sul mercato nel mese di gennaio ed entro le prossime due settimane incontrerà Mario Giuffredi, agente di Michael Folorunsho. L’incontro è stato pianificato per parlare dei suoi assisti Zaccagni e Hysaj, ma molto probabilmente salterà fuori anche il nome del centrocampista del Napoli. L’alternativa sarebbe un under 22 come Zeljkovic. Il reintegro di Akpa Akpro, invece, è da escludere.