Calciomercato Lazio, il futuro di Provedel non è certo: spuntano nuove idee per la porta biancoceleste

Calciomercato Lazio, l’unico estremo difensore sicuro di restare è Mandas. Ecco il nuovo nome entrato in orbita biancoceleste

Il futuro di Ivan Provedel alla Lazio non è mai stato così in dubbio. Il portiere biancoceleste potrebbe essere giunto all’ultima stagione con questa maglia, anche perché la società vorrebbe puntare sul promettente Mandas in vista dei prossimi anni.

Per questo motivo, come riportato da Il Messaggero, il calciomercato Lazio avrebbe messo nel mirino il portiere classe 2002 del Boca Juniors: Leandro Brey.