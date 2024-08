Calciomercato Lazio, NUOVO nome per il centrocampo: ma SERVE una cessione. Il club biancoceleste prova ad intavolare una trattativa

Come riportato da La Repubblica, il calciomercato Lazio ha messo nel mirino il centrocampista della Juventus Arthur. Il giocatore brasiliano è in uscita dal club bianconero, il quale è disposto a lasciarlo andare in prestito partecipando all’ingaggio.

La Lazio, però, ha bisogno di una cessione se vuole tesserare un nuovo centrocampista. Gli indiziati numeri uno a lasciare la società biancoceleste sono Cataldi e Vecino.