Calciomercato Lazio, Fabiani guarda in Argentina: occhi su un terzino destro, in forza attualmente al San Lorenzo

Come riportato da Marca, la Lazio starebbe seguendo un profilo per quanto riguarda il ruolo di terzino destro.

Si parla di Agustín Giay, classe 2004, attualmente in forza al San Lorenzo, club argentino. In estate si potrebbe scatenare una vera e propria asta per il giocatore. Da monitorare la posizione del club biancoceleste.