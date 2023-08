Calciomercato Lazio, svolta sul fronte Marcos Antonio! Il centrocampista apre al PAOK

Calciomercato Lazio, Marcos Antonio ha finalmente aperto al PAOK Salonicco: si ragiona sulla cessione in prestito

Svolta importante sul calciomercato Lazio per quanto riguarda le uscite. Come riferito da TMW, dopo le titubanze iniziali Marcos Antonio ha aperto al trasferimento in prestito al PAOK Salonicco.

Si sta ora ragionando se inserire un diritto di riscatto a favore del club greco: gli agenti, di rientro dalla Russia dove hanno lavorato su altri affari, sono pronti a rientrare in Italia per chiudere l’operazione.