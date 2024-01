Calciomercato Lazio, annuncio sul futuro di Sarabia! Cosa può succedere

Calciomercato Lazio, arriva l’annuncio del tecnico del Wolverhampton sul futuro di Sarabia, accostato ai capitolini

O’Neil, tecnico del Wolverhampton, ha parlato così della situazione sul mercato della sua squadra. Un argomento che riguarda da vicino anche Sarabia, attaccante accostato in queste ore anche al calciomercato Lazio.

LE PAROLE – «Se non riusciamo ad aggiungere nessuno, non prevedo la partenza di molti altri. Le persone dovranno rimanere in squadra e fare numero per noi».