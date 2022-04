Calciomercato Lazio, anche la Fiorentina su Vicario: la situazione

Calciomercato Lazio: Vicario è uno degli obiettivi dei biancocelesti per la porta, sull’estremo difensore ci sarebbe però anche la Fiorentina

In vista della prossima stagione, la Lazio dovrà anche rinforzare la porta. Tra gli obiettivi finiti sulla lista del d.s. Tare c’è anche Guglielmo Vicario, in questa stagione all’Empoli ma in prestito dal Cagliari. L’estremo difensore si è messo in grande mostra in questo campionato e avrebbe portato su di lui i riflettori di diverse squadre.

Oltre alla Lazio, infatti, come riportato dal Corriere Fiorentino, anche la Fiorentina starebbe guardando con attenzione a Vicario. Per i biancocelesti, quindi, in caso di forte interesse per il portiere ci sarà bisogno di battagliare anche con i viola.