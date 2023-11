Calciomercato Lazio, tutte le alternative a Insigne: dall’Inghilterra rimbalza questo nome

Calciomercato Lazio, sono tre le alternative a Lorenzo Insigne: dall’Inghilterra rimbalza con forza il nome di Gnonto

Lorenzo Insigne è la suggestione del calciomercato Lazio per gennaio ma il club biancoceleste non vuole farsi trovare impreparato e ha pronte tre alternative.

La prima, forse la più importante, è quella di Gnonto del Leeds: dall’Inghilterra rimbalza il forte interesse di Fabiani. La valutazione per giugno è di 20 milioni di euro ma a gennaio potrebbe muoversi anche in prestito.

Come riportato dal Corriere dello Sport, sono monitorati anche Savinho del Girona ma di proprietà del Troyes e Artur del Palmeiras. Per il primo la valutazione è di 20 milioni di euro, per il secondo di 10.