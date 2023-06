Calciomercato Lazio, c’è l’alternativa a Jorginho: Torreira pista calda

Calciomercato Lazio, Lucas Torreira rappresenta la prima alternativa a Jorginho per il centrocampo biancoceleste: la situazione

Come riferito dal Corriere dello Sport, non c’è solo Jorginho sulla lista di Sarri per quanto riguarda il ruolo di regista della sua Lazio.

La principale alternativa al centrocampista dell’Arsenal è rappresentata da Lucas Torreira, ex Fiorentina oggi al Galatasaray con il quale ha appena vinto lo scudetto. A livello di costi sarebbe sicuramente più accessibile di Jorginho: ha uno stipendio di 3 milioni di euro e il club turco lo ha pagato appena 6 milioni. Sarri spera di abbracciare uno dei 2 prima del ritiro di Auronzo.