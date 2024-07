Calciomercato Lazio, ADDIO Greenwood! Ha scelto QUEL club, gli AGGIORNAMENTI. Tutti i dettagli sul futuro del giocatore

Mason Greenwood ha scelto di trasferirsi all’Olympique Marsiglia, il giocatore era stato insistentemente accostato al calciomercato Lazio nelle scorse settimane. Una notizia confermata dall’esperto di mercato, Fabrizio Romano, che sul proprio profilo X ha aggiunto: “Mason Greenwood all’Olympique Marsiglia, ‘here we go’! Accordo in atto tra tutte le parti. L’OM ha prenotato un volo privato per Mason per atterrare a Marsiglia, sottoporsi agli esami medici e firmare. Offerta valida fino a giugno 2029. Il Manchester United riceverà un pacchetto da 30 milioni più una clausola di vendita del 50%“.