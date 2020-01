Calciomercato, domani inizierà ufficialmente la sessione che avrà termine alla fine del mese

Tutto pronto per il gong iniziale che segnerà l’inizio del calciomercato. Il così detto mercato di riparazione infatti inizierà nella giornata di domani e chiuderà ufficialmente il 31 gennaio.

Tutte le società di Serie A quindi avranno il mese al completo per procedere alle operazioni in entrata e in uscita.