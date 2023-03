Burioni: «Derby partita più importante dell’anno. AZ in secondo piano anche se fosse Champions». Le parole del virologo tifoso della Lazio

Roberto Burioni, celebre virologo e tifoso della Lazio, è stato intervistato dal Corriere dello Sport.

Le sue parole: «Il derby è la partita più importante dell’anno, sono completamente con Sarri. Se vinciamo il derby io sto a posto così, soprattutto considerando che abbiamo già trionfato all’andata. Sarebbe una bella doppietta. La Conference non è la massima competizione in Europa, ma anche se parlassimo di Champions darei la preferenza al derby. Già non dormo in vista di domenica».