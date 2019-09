Buon Compleanno Luis Alberto, gli auguri della Lazio – FOTO

Luis Alberto compie gli anni, gli auguri della Lazio

Si festeggia in casa Lazio. Il motivo non è legato a questioni di campo ma per il compleanno di Luis Alberto che oggi compie 27 anni. Lo ha ricordato la società biancoceleste, che ha pubblicato un post di auguri su Twitter allo scoccare della mezzanotte. Alla festa si unisce anche la redazione di LazioNews24.com, felice di augurare al calciatore un buon compleanno.