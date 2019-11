Budoni: «La Lazio sta iniziando a diventare più concreta»

Budoni, le parole dell’ex biancoceleste in vista del prossimo impegno della Lazio contro il Sassuolo

Riccardo Budoni, ex portiere biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, ecco le sue parole.

«Quella contro il Sassuolo sarà una partita interessante perché i neroverdi pensano sempre a giocare, quindi lasciano molti spazi alle avversarie di turno. Credo però che De Zerbi contro la Lazio giocherà in modo più accorto, evitando di lasciare troppo campo a Immobile e compagni, ma senza perdere la sua identità. Ecco perché dietro subiscono molti gol, parliamo di una squadra imprevedibile capace di vincere e perdere in ogni partita. Sono infatti i risultati a decidere il destino nel calcio, soprattutto in Italia. Il Sassuolo viene dall’ottima vittoria nel derby contro il Bologna ma hanno assenze pesanti, che la Lazio dovrà sfruttare. Inzaghi invece ha trovato la quadratura del cerchio, pensando più al concreto».