Brock risponde a Paradiso: «Baratterebbe la vittoria lo scudetto della Lazio? Farei la stessa cosa anche io»

Anche il Festival di Sanremo 2026 non è riuscito a sfuggire alla storica rivalità tra Lazio e Roma. Come riportato dal Corriere dello Sport, il cantante in gara Eddie Brock, tifoso della Roma, ha risposto alle recenti dichiarazioni di Tommaso Paradiso, tifoso della Lazio, in merito alla possibilità di scambiare il trionfo a Sanremo con il sogno di uno scudetto per la propria squadra del cuore, la rivalità si accende nel celeberrimo festival della musica italiana!

Brock, la risposta a Paradiso

In risposta alla domanda su una possibile dichiarazione di Paradiso, che aveva espresso l’idea di scambiare la vittoria al festival con uno scudetto per la Lazio, Eddie Brock ha dichiarato: «Tommaso Paradiso baratterebbe la vittoria a Sanremo con lo scudetto della Lazio? Farei la stessa cosa anche io, lo capisco». Con queste parole, il cantante giallorosso ha mostrato di comprendere il desiderio di chiunque, tifoso di una grande squadra, sarebbe disposto a sacrificare qualsiasi trionfo personale pur di vedere la propria squadra vincere il campionato.

Brock, rivalità da un lato, sogno condiviso dall’altro

La dichiarazione di Brock e Paradiso è un perfetto esempio di come la rivalità tra Lazio e Roma sia sempre viva, ma allo stesso tempo ci sia un sogno condiviso dai tifosi delle due squadre: quello di vedere la propria squadra trionfare. Anche se divisi dalla fede calcistica, Brock e Paradiso dimostrano di essere uniti dalla passione per il calcio e dall’ambizione di vedere la propria squadra conquistare il massimo, sia a livello nazionale che, chissà, internazionale.