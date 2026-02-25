Tommaso Paradiso spiega la sua scelta: «Non ho firmato la lettera contro Lotito perché…»

Il cantante Tommaso Paradiso, noto tifoso della Lazio, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla situazione dei biancocelesti di Claudio Lotit0

Tommaso Paradiso, cantante e grande tifoso della Lazio, ha scelto di non firmare la lettera-petizione scritta da Federico Marconi e Alberto Ciapparoni in protesta contro la gestione del presidente Claudio Lotito. Nonostante sia da tempo coinvolto in una protesta contro la società biancoceleste, Paradiso ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a non aderire alla petizione.

A margine della prima serata del Festival di Sanremo, Tommaso Paradiso ha spiegato il suo stato d’animo riguardo la situazione della Lazio e il motivo per cui ha deciso di non firmare la lettera. «Ho scritto diverse lettere sia al Corriere dello Sport, sia una diretta al presidente Lotito, siamo tutti completamente insoddisfatti di questa situazione, da tantissimi anni e le cose mi sembra stiano andando sempre peggio. Non ho firmato quella lettera, ma ho parlato con chi l’ha promulgata, spiegando che prima di Sanremo ho degli obblighi, non posso fare tutto quello che mi pare. Sanremo richiede degli impegni».

La protesta e gli impegni legati a Sanremo

Il cantante ha voluto chiarire che, sebbene condivida la protesta nei confronti della gestione del club, la sua partecipazione al Festival di Sanremo lo ha costretto a posticipare qualsiasi altro impegno. Tommaso Paradiso, infatti, ha specificato di aver dovuto affrontare priorità professionali legate al suo ruolo nel festival, che gli hanno impedito di partecipare alla firma della petizione.

