Braida non ha dubbi: «L’addio di Milinkovic impoverirà la nostra serie A»

Intervenuto ai microfoni di TMW Ariedo Braida commenta l’addio di Milinkovic-Savic alla Lazio, rilasciando a riguardo queste dichiarazioni

MILINKOVIC – I protagonisti del nostro campionato come Tonali e Milinkovic-Savic sono andati via e non li sostituiremo con giocatori di pari valore o superiore, impoverendo così la nostra lega. Questo è il calcio. Ci sono posti dove ti dicono: ‘Qui abbiamo tutto, ma non il denaro’, in Arabia Saudita invece ti dicono: ‘Noi non abbiamo niente, però abbiamo i soldi’. Vogliono crescere, probabilmente puntano ad avere il Mondiale in casa. Per loro è una forma di investimento. Arrivano questi contratti che per noi sono fuori logica: la loro è una realtà fuori dalla realtà