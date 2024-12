Bove, il centrocampista della Fiorentina è stato dimesso dall’ospedale: tutti gli aggiornamenti

Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina che ha accusato un malore nel corso del match contro l’Inter, ha lasciato l’ospedale Careggi

Il centrocampista della Fiorentina Edoardo Bove, dopo esser stato sottoposto all’intervento per impiantare il defibrillatore sottocutaneo, è stato finalmente dimesso dall’ospedale. Di seguito gli aggiornamenti de Il Corriere dello Sport:

BOVE– «Buone notizie per Edoardo Bove: il centrocampista della Fiorentina ha lasciato da pochi minuti l’Ospedale Careggi di Firenze. Dopo il grande spavento, le condizioni dell’ex Roma sono stabili perciò è stato dimesso dalla struttura sanitaria a distanza di 12 giorni dal ricovero in seguito al malore accusato durante Fiorentina-Inter. Nelle prossime ore è in programma una visita ai suoi compagni di squadra, che nei giorni scorsi ha rassicurato con video chiamate e messaggi. Al centrocampista viola lo scorso martedì è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo, che in futuro potrà essere rimosso. Condizione importante dato che attualmente i regolamenti in Italia non permettono di giocare con un defibrillatore sottocutaneo, a differenza di altri campionati come quello inglese, spagnolo, tedesco e olandese».