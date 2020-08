Borja Mayoral, la Lazio deve fare in fretta: dalla Spagna assicurano che il Valencia può chiudere

Borja Mayoral sembrava per settimane il preferito in attacco per ricoprire la casella di vice-Immobile. Ma in Spagna sono certi che il Valencia potrebbe soffiarlo ai capitolini.

La Lazio aveva fatto praticamente tutto per portare a Roma Borja Mayoral, ma negli ultimi giorni l’operazione è stata congelata. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione era stato trovato sia l’accordo col Real Madrid proprietario del cartellino dell’attaccante che quest’anno ha giocato in prestito al Levante (una cifra vicina ai 15 milioni), sia con il calciatore, entusiasta di confrontarsi con la Serie A. I Blancos si erano garantiti una chance di recompra vicina ai 35 milioni di euro. Tuttavia negli ultimi giorni da Roma si sono guardati intorno, e Tare non ha ancora chiuso l’affare. Così da due giorni si è inserito il Valencia, che secondo “Mundo Deportivo” avrebbe pareggiato l’offerta della Lazio alle Merengues. L’attaccante preferirebbe la destinazione capitolina, ma qualora la Lazio non dovesse chiudere nelle prossime ore allora potrebbe accettare di andare a giocare al Mestalla.