Borghi: «Show Lazio, nessuno ha Milinkovic e Luis Alberto. Su Immobile...»

Dal suo canale youtube, Stefano Borghi ha analizzato la seconda giornata di campionato. Il commento sulla Lazio

Direttamente dal suo canale youtube, il giornalista Stefano Borghi ha commentato la seconda giornata di Serie A.

Arrivano parole al miele per la Lazio, Sarri e i calciatori biancocelesti: «Si parla già di Sarri-landia, ma andiamo piano. Sono convinto però che il tecnico toscano sia uno dei migliori allenatori del mondo, Lotito ha fatto un colpo magistrale nel rispondere all’addio di Inzaghi. La squadra è comunque da completare, arriverà un esterno non di poco tempo, vedremo se Zaccagni o Kostic. La tenuta difensiva è da valutare, ci sono differenze tra il Comandante e l’attuale tecnico dell’Inter. Il potenziale della Lazio è comunque straordinario. Un tandem di centrocampo come quello Luis Alberto-Milinkovic in Italia non ce l’ha nessuno. Lo spagnolo è un trasformatore di palloni, il serbo spicca per completezza. E poi c’è Immobile che incredibilmente deve rivendicare il proprio status, dopo le critiche subite durante gli Europei. Eppure è già lì in testa alla classifica cannonieri, ha vinto la Scarpa d’Oro due anni fa»