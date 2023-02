Bonomi: «Lazio non interessata alla Conference, l’obiettivo è…»

Mauro Bonomi, ex calciatore della Lazio, ha parlato del prossimo impegno dei biancocelesti in Conference League: le sue dichiarazioni

A TMW Radio, Mauro Bonomi, ex calciatore della Lazio, ha dichiarato:

«I risultati stanno dando più o meno le risposte giuste. Stiamo comunque parlando di un tecnico forte e che ha vinto. Per la Champions League penso che la Lazio abbia piene possibilità. Penso che l’obiettivo dichiarato sia quello della Champions League. L’Europa può comunque servire per trovare la quadra giusta. Ci sono dei giocatori che potrebbero riposare e sarà una scelta dura. Lasciandoli fuori giovedì, magari, ci si può fare un lavoro specifico per farli tornare in condizione».