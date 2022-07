Bonanni: «Mercato? Se fossi in Sarri sarei preoccupato...»

L’ex calciatore Bonanni ha parlato del calciomercato Lazio, dicendosi preoccupato per la situazione dei biancocelesti

Massimo Bonanni, ex calciatore che in carriera ha vestito anche la maglia della Lazio, ai microfoni di TMW Radio ha parlato del calciomercato della squadra biancoceleste.

MERCATO LAZIO – «Alla Lazio spero facciano qualcosa di diverso, altrimenti sarà un’altra stagione in cui i tifosi si allontaneranno ancora di più. Spero che lascino tutti di stucco in questi giorni con 6-7 acquisti. Spero che il difensore Gila sia pronto per la Serie A, per il resto però se fossi in Sarri sarei preoccupato. In questo momento se fossi in una società a cui la Lazio si avvicina perché è interessata a un portiere, me lo faccio pagare tanto. E allora o ti accontenti o ti sei messo nelle condizioni di stare sotto botta degli altri. Questo è stato un grave errore».

ROMAGNOLI – «È un buon difensore, non capisco bene cosa voglia fare. Ha sempre detto che è un tifoso della Lazio, non credo che la società gli abbia fatto un’offerta ridicola. Ora deve capire lui da che parte stare. Con tutto rispetto per il Fulham, giocherebbe in casa e avrebbe responsabilità importanti. O è davvero è un’offerta bassa o c’è qualcosa che non mi quadra».