Bonanni: «Bayern Monaco? Per me Sarri è contento. Vi spiego il motivo». Le parole dell’ex giocatore

Dopo i sorteggi di Champions League, l’ex calciatore Massimo Bonanni ha detto la sua ai microfoni di TMW Radio sugli accoppiamenti delle italiane. Queste le sue parole per quanto riguarda anche la Lazio.

PAROLE– «Napoli-Barcellona pende di più sugli spagnoli, ma di poco. Il Napoli al completo col Real ha fatto una buona figura. L’Atletico va tenuto in considerazione, l’Inter non se la porta da casa. Bayern Monaco, per me Sarri è contento, almeno escono con onore e si dedicano solo al campionato».