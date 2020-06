Bologna, Mihajlovic: «Contro la Juve daremo tutto. Non partiamo battuti»

L’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, alla vigilia del match contro la Juve carica la squdra: «Daremo tutto. Non partiamo battuti»

Durante la conferenza stampa pre partita di Bologna-Juventus, Sinisa Mihajlovic carica i suoi ragazzi. L’allenatore serbo non vuole partire battuto e punta l’obiettivo Europa League.

Ecco le sue parole: «La Juve parte avvantaggiata per le due partite che ha già giocato dopo la pausa, oltre alla qualità della sua rosa ovviamente. Noi scenderemo in campo per la prima volta, ma come sempre giocheremo per vincere. Domani saremo in casa, ma la mancanza del pubblico ci toglierà un 15-20%: una percentuale che dovremo ritrovare quindi dentro di noi. Sarà una partita difficile per il Bologna, ma anche per la Juve. Sicuramente non partiamo battuti. Tutti quelli che sono a disposizione hanno la possibilità di giocare dal primo minuto. Ci saranno tantissime partite ravvicinate e tutti avranno quindi il loro spazio per farsi vedere, dall’inizio o a gara in corso. Ai miei calciatori chiedo la cattiveria giusta per sfruttare ogni occasione che avranno. Avendo cinque cambi, mi aspetto molto di più adesso da chi entrerà dalla panchina.»

Obiettivo Europa League e Alex Zanardi: «Europa? Finché lo dice la matematica, sì. Siamo a due punti, mancano dodici partite e pensiamo di avere tutte le carte in regola per provarci. Lotteremo fino all’ultima giornata. Alex Zanardi? Spero che si risolva tutto, Alex è un esempio per tutti in quanto a voglia di lottare e di vivere. Facciamo tutti il tifo per lui. Se dovessimo battere la Juve, dedicheremmo sicuramente questo trionfo anche a Zanardi.»

Gianlorenzo Di Pinto