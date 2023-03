Bologna-Lazio, vi ricordate la partita d’andata?

Alla vigilia della sfida tra rossoblu e biancocelesti, riviviamo il precedente scontro tra le due squadre in questo campionato

Quasi tutto pronto per la sfida tra Bologna e Lazio, valida per la 26ª giornata di Serie A. Secondo incrocio tra le due società per quanto riguarda il campionato, visto il precedente di questa stagione risalente al 14 agosto 2022.

Sfida d’andata che si concluse 2-1 per la squadra di Maurizio Sarri, che vinse in 10 contro 11 dopo la folle espulsione di Maximiano. Il Bologna, guidato ancora da Sinisa Mihajlovic, passò in vantaggio con un rigore di Arnautovic, per poi farsi recuperare da un autogol di De Silvestri e la rete del solito Ciro Immobile.