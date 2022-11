Bocchetti, il tecnico rischia già l’esonero: prossime tre gare decisive

Bocchetti rischia già l’esonero e il Verona starebbe valutando la sua posizione dopo le tre partite disputate

Salvatore Bocchetti è a rischio esonero, dopo tre partite dove ha totalizzato 3 sconfitte il Verona starebbe valutando la sua posizione, visto anche il malumore dei tifosi.

Il club veronese si aspetta dalla squadra e dal tecnico un netto cambio di rotta prima della sosta per il mondiale, qualora questo non accadesse non è escluso che Bocchetti venga esonerato. A riportare la notizia è l’Arena