Biglietti Cagliari Lazio: si apre la vendita dei tagliandi. Il comunicato

Biglietti Cagliari-Lazio: aperta dalle 16 di oggi la vendita dei tagliandi per la sfida in programma il prossimo 10 febbraio alle 15

La Lazio, tramite un comunicato ufficiale, ha ufficializzato l’apertura della vendita dei biglietti per la sfida contro il Cagliari del prossimo 10 febbraio:

La S.S. Lazio comunica che dalle ore 16:00 di oggi saranno messi in vendita i biglietti per la gara di Serie A TIM contro il Cagliari, in programma allo stadio Unipol Domus di Cagliari sabato 10 febbraio 2024 alle ore 15:00.

Il prezzo del settore “Ospiti” (capienza 415 posti) è di € 35 più diritti di prevendita.

Sarà possibile acquistarli fino alle ore 19:00 di venerdì 9 febbraio.

Modalità di vendita:

– on-line;

– punti vendita Ticketone.

Restrizioni:

– divieto del cambio nominativo.

– vendita per i residenti della Provincia di Roma esclusivamente per il settore Ospiti.

Ulteriori informazioni:

– Posti auto:

Il settore ospiti dispone di 40 posti auto e 5 posti bus.

La richiesta deve essere inoltrata a slo@cagliaricalcio.com entro e non oltre il 9 febbraio 2024 allegando il tagliando di ingresso ed il documento di riconoscimento.

