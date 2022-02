Bielsa, avventura finita al Leeds: ufficiale l’esonero del tecnico

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Marcelo Bielsa non è più l’allenatore del Leeds United. A comunicarlo è stata la stessa società con una nota ufficiale

Il Leeds, tramite i propri canali ufficiali, ha comunicato l’esonero di Marcelo Bielsa. Decisivo il ko con il Tottenham, quinta sconfitta nelle ultime sei gare.

IL COMUNICATO – «Il Leeds United può oggi confermare che il club si è separato dall’allenatore Marcelo Bielsa. Il 66enne è stato alla guida della squadra per oltre tre anni e mezzo, dopo aver preso le redini nel giugno 2018. Ha trasformato la fortuna del club in campo, iniziata con la demolizione per 3-1 dello Stoke City a Elland Road due mesi dopo e ha guidato il Leeds agli Sky Bet Championship Play-Offs nella sua prima stagione completa in carica.

Nella sua seconda stagione Bielsa è riuscito dove quelli prima di lui avevano fallito, guidando il club al titolo del campionato Sky Bet, vincendo la divisione di 10 punti e ottenendo la promozione in Premier League per la prima volta in 16 anni. Al ritorno del club nella massima serie, il Leeds è arrivato nono, assicurandosi il punteggio più alto di una squadra neopromossa in Premier League dalla stagione 2000/01. Tuttavia, questa stagione si è rivelata difficile e la squadra ha registrato solo cinque vittorie in Premier League».