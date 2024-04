Berni: «Vivo a Ibiza. Devo lavorare, non posso permettermi di campare di rendita». Le parole dell’ex terzo portiere dell’ Inter

Tommaso Berni, prima di diventare il terzo portiere dell’Inter e appendere i guanti al chiodo, ha vestito quella della Lazio. Dal 2020 ha deciso di salutare il mondo del calcio e trasferirsi a Ibiza. A raccontarlo è stato lui tesso ai microfoni del Corriere della Sera, spiegando com’ è ora la sua vita.

PAROLE– «Vivo a Ibiza, dove mia moglie lavora da 11 anni nell’ambito olistico e del curanderismo. Sto portando avanti diverse cose, ho una piccola percentuale in un locale e faccio il concierge, anche se non ho fondato nessuna società. Affitto barche, macchine, ville o appartamenti. Devo lavorare, non posso permettermi di campare di rendita. Sono stato un privilegiato, giocando a calcio ho guadagnato più della media. Ma non così tanto da poter gestire i miei risparmi. Anche perché non è più la stessa Ibiza. I prezzi sono diventati folli, dagli alberghi ai ristoranti passando per gli affitti. Una stanza costa sui 1000 euro. Amo il mare e le barche. Ho già fatto due esami per diventare capitano di yacht, in totale sono cinque e non è uno scherzo. Mi sono rimesso a studiare insomma, io che da ragazzo non sono riuscito a portare avanti gli studi. Mi è sempre dispiaciuto, ma non si finisce mai di imparare ».