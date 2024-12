Bernardeschi Lazio, spunta il retroscena: c’erano stati contatti! Ora punta al ritorno in Serie A: può prenderlo quella squadra

Bernardeschi Lazio, spunta un clamoroso retroscena di mercato che vedeva l’ex Fiorentina e Juve poter vestire la maglia biancoceleste

Il presente di Federico Bernardeschi è al Toronto, ma il futuro per l’ex Fiorentina può essere nuovamente in serie A. A parlarne ai microfoni di Sky Sport in occasione di Juventus-Fiorentina è lo stesso calciatore il quale spiega che in passato ci sarebbero stati dei contatti addirittura con la Lazio. L’ex giocatore della Nazionale quando era seguito da Bozzo era stato accostato al club biancoceleste tra lo scorso Gennaio e il mercato estivo, salvo poi non farsi più nulla. Su di lui ci sarebbe forte l’interesse della Roma, che lo vorrebbe per arricchire ancor di più la propria rosa di esperienza, per tentare la risalita