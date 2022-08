Signori: «Ho il patentino da allenatore, ma mai nessuna richiesta...»

Beppe Signori – su La Gazzetta dello Sport – ha rilasciato un’intervista sfogo sulla sua difficoltà ad allenare: le parole

Beppe Signori e il suo sfogo a La Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante della Lazio ha rilasciato un’intervista sulla mancanza di richieste per allenare. Le sue parole:

«Ho conseguito il patentino da allenatore nel 2010, ma non ho mai ricevuto neppure un’offerta. In Italia siamo tutti moralisti. Io sono stato assolto, ma per tutti rimango l’uomo che truccava le partita. Percepisco una grande paura a farmi rientrare nel mondo del calcio, forse do fastidio. Non pretendo la Serie A e non ho neppure grandi richieste economiche. Sono stufo di stare fermo. Sto lavorando per aprire la mia accademia, la Signori 188, come i gol che ho realizzato in A».