Bergomi: «Milan calendario duro? Non è vero, sfiderà la Lazio che...»

Beppe Bergomi – in un’intervista per La Gazzetta dello Sport – ha commentato il momento Milan, soffermandosi sulle avversarie che incontrerà nel finale di campionato. Ecco le sue parole:

«Sono voci positive, non destabilizzano una squadra solida. Tutti pensano che abbia il calendario più difficile invece incontrerà squadre che lasciano spazi, proprio ciò che il Milan ricerca. Fiorentina, Sassuolo, Atalanta, Lazio questi spazi li danno: con loro puoi prendere il gol, ma puoi pure farlo… E sicuri che per l’Inter sia facile giocare con una squadra così fisica come l’Udinese? La corsa è aperta e la Coppa Italia orienterà pure il campionato».