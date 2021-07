Belleri: «Con Sarri, Milinkovic e Luis Alberto esploderanno. Lazzari...»

Manuel Belleri è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. Le sue parole su Sarri, il centrocampo e Lazzari

La prima parte di ritiro si è conclusa e la Lazio ha detto arrivederci ad Auronzo. Tra pochi giorni scatterà la seconda parte a Marienfeld, per poi immergersi mentalmente e fisicamente nel campionato.

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, l’ex biancoceleste Manuel Belleri ha parlato della scelta di affidarsi a Sarri e dei vari reparti. Le sue parole: «Ho affrontato Sarri quando io era all’Alessandria e io alla Spal, mi colpì la sua capacità di imporsi. È un tecnico molto preparato, sa abbinare il bel gioco alla vittoria ed è quello che i tifosi vogliono. Credo sia la scelta giusta per la Lazio. Cambio modulo? A un giocatore non basta essere forte, deve avere l’umiltà di adattarsi al tecnico e all’eventuale cambio di approccio. Lazzari ha la chance di fare il salto di qualità in carriera arretrando il suo raggio d’azione. Dipenderà comunque dalla sua voglia di migliorare. Immobile? Ho visto gli europei, ha fatto quello che doveva. A me piace tantissimo, con Sarri farà bene. Luis Alberto e Milinkovic hanno la possibilità di esplodere sia in termini di gol sia di assist»