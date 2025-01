Belahyane Lazio, occhio alla concorrenza estera: hanno già presentato un’offerta al Verona! Cosa succede ora

Belahyane Lazio, le ultime notizie di mercato sul futuro dell’obiettivo del club. Cosa sta succedendo

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, l’Olympique Marsiglia fa sul serio per Belahyane. Il club di De Zerbi vorrebbe riportare il giocatore in Ligue 1 e avrebbe presentato un’offerta da 10 milioni di euro, a fronte dei 15 richiesti dall’Hellas Verona. Sul giocatore, però, ci sarebbe anche la Lazio che sta sondando delle alternative qualora Fazzini o Casadei non arrivassero come rinforzi della squadra di Baroni in questa sessione di mercato.