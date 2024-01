Bayern Monaco, Kane avverte la Lazio: «Siamo molto affamati». Le parole del bomber dei bavaresi

La Lazio al ritorno della Champions League, programmato per il 14 febbraio, è attesa dalla sfida contro il Bayern Monaco. Intervenuto ai microfoni di Kicker, il bomber dei bavaresi Harry Kane ha lanciato un segnale agli uomini di Sarri. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE– «La Champions? Come abbiamo visto negli ultimi anni non sempre vince la squadra migliore, dipende da tanti fattori. Noi abbiamo la necessità di puntare alla vittoria finale, partendo dalla Lazio. Spero che contro i biancocelesti riusciremo a far girare il pallone. Siamo molto affamati ma dobbiamo dimostrarlo nelle prossime partite ».