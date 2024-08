Basic VIA dalla Lazio, l’Empoli PREME per il croato. Poi anche due club esteri: la SITUAZIONE

Basic VIA dalla Lazio, l’Empoli preme per avere a disposizione il centrocampista croato: poi ci sono anche due club esteri

Come spiegato da Gianluca Di Marzio, Toma Basic è uno dei nomi più caldi per quanto riguarda il calciomercato Lazio in uscita. Il croato è pronto a salutare nuovamente i biancocelesti dopo aver fatto rientro dal prestito alla Salernitana.

A premere in modo particolare per averlo sarebbe l’Empoli, in cerca di uomini di esperienza per centrare ancora la salvezza. All’estero attenzione alle possibili mosse da parte di Espanyol e Istanbul Basaksehir, che potrebbero rilevare il giocatore in prestito.