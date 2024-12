Baroni a LSC: «Patric e Pellegrini affaticati, vi svelo la situazione. Passo in avanti con l’Ajax, ma ancora non decisivo»

Baroni, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di LSC dopo il match contro l’Ajax: ecco le sue dichiarazioni

Marco Baroni ha parlato così a LSC dopo Ajax Lazio di Europa League.

VITTORIA – «Oggi un bel passo avanti, ancora non è un passo decisivo ma siamo contenti. Come avevo detto queste sono gare bellissime, i ragazzi se le sono conquistate e noi vogliamo alzare il livello delle prestazioni in gare come questa. Complimenti alla squadra, mi è piaciuto come hanno interpretato la partita. Da questa sera dobbiamo recuperare e poi abbiamo qualche giorno per preparare la prossima gara».

PRESTAZIONE – «La squadra non deve mai impaurirsi, giocavamo contro una squadra importante, che ha gioco, noi siamo andati a prenderli. Abbiamo fatto una partita aggressiva, adesso voglio far recuperare bene i ragazzi perché lunedì dobbiamo essere pronti».

MOTIVI DEI CAMBI – «Patric era affaticato, i primi due cambi tra primo e secondo tempo non sono stati di natura fisica, c’era bisogno anche di fare minutaggio quindi alcune sostituzioni erano programmate. Lo stesso Pellegrini era solo affaticato».