Baroni Lazio, lavoro a numero ridotto per la sosta: il tecnico PUNTA su una cosa. Gli ultimi aggiornamenti

La Lazio al lavoro a numero ridotto per via della sosta delle Nazionali. Fuori i nove nazionali Zaccagni, Castellanos, Guendouzi, Mandas, Dele-Bashiru, Hysaj, Marusic, Isaksen e Milani.

Due settimane per Baroni per preparare la sfida contro il Verona. Come riporta Il Corriere dello Sport, il tecnico si sta concentrando in modo particolare su alcuni aspetti tecnico-tattici, soprattutto in fase difensiva. Oltre a Patric e Romagnoli, si sono aggregati al gruppo anche il nuovo acquisto Gigot e il recuperato Gila. A comporre la linea anche Lazzari, Nuno Tavares e il ritrovato Pellegrini.