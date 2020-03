Balzaretti: «Lazio? Negli ultimi trenta metri mostra le sue qualità migliori»

Balzaretti, le parole dell’ex giallorosso in merito alla porzione di campo in cui la Lazio mostra al meglio le sue qualità

Federico Balzaretti è intervenuto ai microfoni di DAZN dicendo la sua in merito a quali siano i punti di maggior forza della Lazio di Inzaghi.

«La zona di qualità della Lazio è il centro-sinistra dell’attacco negli ultimi trenta metri. Da qui viene più del 40% delle azioni offensive e 16 assist, soprattutto grazie a Luis Alberto. In questa zona di campo i biancocelesti finalizzano anche di più. Immobile è molto bravo nei movimenti tra il terzino e il difensore centrale, nel posizionarsi in quei mezzi spazi che creano difficoltà e imbarazzo alla difesa, ricevere palla, andare uno contro uno col difensore e fare tanti gol in questa maniera. La Lazio è, insieme alla Juventus, la squadra che verticalizza di più. Ne beneficia anche Milinkovic che, con la sua fisicità, è abilissimo nell’attaccare la porta e sfruttare le giocate illuminanti di Luis Alberto».