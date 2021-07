Auronzo, la disponibilità di Milinkovic. Foto e autografi con i tifosi VIDEO

In serata Milinkovic ha regalato attimi di gioia ai tifosi presenti in ritiro. Il Sergente si è concesso per foto e autografi ad Auronzo

Una sorpresa dal Sergente. Qualche minuto fa Milinkovic è uscito all’esterno dell’hotel che ospita la squadra ad Auronzo, dove erano presenti alcuni tifosi, regalando gioia e dispensando sorrisi.

Il centrocampista si è poi concesso per foto e autografi, segno di come abbia sposato appieno la causa biancoceleste. Dopo l’addio di Lulic, lo spogliatoio della Lazio ha un leader in più.