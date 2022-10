Auriemma: «Quando si dà fiducia a Sarri, i risultati arrivano sempre»

Raffaele Auriemma, giornalista e noto tifoso del Napoli, ha parlato di Sarri e della Lazio. Le sue parole

Raffaele Auriemma, giornalista e noto tifoso del Napoli, ha parlato così della Lazio e di Maurizio Sarri negli studi di Mediaset.

PAROLE – «Mi piace ricordare che la Lazio ha segnato 14 gol nelle ultime 4 di campionato senza subirne alcuno. L’ultimo ad aver fatto gol ai biancocelesti è Kvara all’Olimpico. Lo dico per Sarri. È una dimostrazione che quando si dà fiducia a un allenatore come Sarri poi i risultati arrivano sempre. Metterei in evidenza anche Udinese e Atalanta. Questo vuol dire che il calcio sostenibile sta governando in Italia. Napoli, Atalanta, Udinese, Lazio e Milan sono società che pensano prima ai conti e poi alla qualità dei giocatori».