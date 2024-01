Auguri Sarri! Un compleanno col derby sullo sfondo per il Comandante – FOTO

Auguri Sarri! Un compleanno col derby sullo sfondo per il Comandante della Lazio che punta a farsi un bel regalo

Il giorno del compleanno è sempre speciale, ma se è anche lo stesso giorno in cui giochi il derby allora diventa doppiamente speciale. È questo il caso di Maurizio Sarri, che spegne 65 candeline, e spera di farsi il migliore dei regali possibili.

La Lazio non ha ovviamente perso occasione per fare gli auguri al suo Comandante. Lo scorso anno si è concesso un secondo posto in Serie A. Vedremo quest’anno cosa deciderà di regalarsi, con i biancocelesti che proprio nei prossimi giorni hanno l’agenda piena di impegni, ma anche di possibilità per continuare a scrivere la storia insieme.