Atalanta, Retegui è insostituibile nel gioco aereo. Ma un’alternativa è già pronta, ha segnato proprio quando lui non c’era

Atalanta, le opzioni in attacco contro la Lazio sono tante anche senza Retegui, ma perderà molto in questo particolare specifico

É pensabile un’Atalanta senza Retegui? Ovviamente sì, pensando a quante bocche da fuoco abbia a disposizione Gasperini già nella sfida contro la Lazio. Non si è il miglior attacco della Serie A, insieme all’Inter, se non si ha a disposizione qualcosa e qualcuno di più del capocannoniere (anche in questo caso in coabitazione con un interista, Marcos Thuram). E la stessa quota di reti di Lookman, già a segno 9 volte in campionato, certifica quanto la squadra abbia davvero tante risorse. Piuttosto, c’è una costante nelle reti dell’argentino trapiantato in Nazionale, non semplicissima da sostituire. Si tratta dei gol segnati di testa su azione, dove effettivamente Mateo si è dimostrato uno specialista.

Mateo ha già colpito così in 4 circostanze: in sospensione alla prima giornata a Lecce su invito di Brescianini; su un cross alto di Zappacosta nella gara successiva, dove l’Atalanta è uscita sconfitta con il Torino; in tuffo al termine di un’esaltante azione di Lookman in Atalanta-Fiorentina; infine, a Parma, sfruttando l’assist di Bellanova. Altri nomi l’Atalanta non ne ha in questa voce, se non De Ketelaere, che quasi inginocchiandosi ha deviato in porta il pallone del momentaneo pareggio col Frosinone. Quando per l’appunto Retegui aveva già lasciato il campo. Sarà il belga a fare le veci.