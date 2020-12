Atalanta, si prova a ricucire con Gomez: la situazione

L’Atalanta vuole provare a ricucire lo strappo con il Papu Gomez. I bergamaschi vorrebbero chiarire la situazione

Sono state settimane difficili in casa Atalanta. Dopo il litigio acceso tra Gasperini e il Papu Gomez, il giocatore argentino sembra sia pronto, con la valigia, per una nuova destinazione. La società però non si arrende: vorrebbe provare a ricucire lo strappo.

Come spiega Tmw, nelle ultime ore c’è un lieve ottimismo sulla sua possibile permanenza a Bergamo. Le parti si incontreranno nuovamente per provare a sistemare la situazione.