Atalanta-Lazio, le probabili scelte di Gasperini e Sarri

Atalanta-Lazio, a pochi giorni dalla trasferta di Bergamo fondamentale per il treno Champions queste le probabili formazioni

Ormai ci siamo l’attesa sta per finire, domenica torna in campo la Lazio per dare battaglia contro l’Atalanta di Gasperini per i punti fondamentali per la zona Champions. Alla vigilia della partita queste le possibili scelte di Gasperini e Sarri

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Miranchuk, De Ketelaere; Scamacca. All.: Gasperini

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. A disp.: Mandas, Sepe, Hysaj, Casale, Pellegrini, Vecino, Kamada, Castellanos, Pedro, Saná Fernandes. All.: Sarri