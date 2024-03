Atalanta, Gasperini sbotta contro l’inviato di Dazn: «Ti sbagli, devi riportare le cose corrette»

Gasperini, il tecnico bergamasco sbotta al termine della gara con il Bologna prendendosela con il cronista di Dazn

Al termine della partita persa contro il Bologna, ai microfoni di Dazn è intervenuto Gasperini il quale si scaglia con l’inviato di Dazn presente in zona interviste, criticando la sua supposizione che vedeva l’ex Genoa criticare la squadra

RISPOSTA – «Ti sbagli proprio, non so cosa hai visto. Riporta le cose giuste, se no non ci siamo. Ti sbagli di grande. Quando siete a bordocampo a volte riportate cose che sentite voi e che vi fa comodo riportare».