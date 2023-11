Sacchi avvisa Spalletti: «Ucraina-Italia? Nessun conto da ragionieri. Vi spiego»

Arrigo Sacchi si è proiettato alla sfida di martedì tra Ucraina e Italia avvisando Spalletti: non bisogna giocare per il pari

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato così di Ucraina-Italia:

«Sfida non facile. Nasconde molte insidie. Intanto perché loro non hanno giocato e dunque sono più riposati di noi. E poi perché la tensione è una nemica in più per gli azzurri. Bisogna cercare di isolare l’ambiente, fare in modo che i ragazzi di Spalletti non avvertano la pressione. Non diciamolo ai giocatori. Se pensano di giocare per il pareggio è proprio la volta che perdono… Questa è una squadra che deve seguire il credo del tecnico che, per quello che ha fatto in carriera, ama attaccare e aggredire l’avversario. Facciano così anche contro l’Ucraina e non stiano lì a fare i conti dei ragionieri. L’importante è andare in campo con le idee chiare e la volontà di applicarle».