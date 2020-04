Coronavirus, in Argentina il campionato verrà annullato

Il presidente dell’AFA annuncia che la Copa Superliga non terminerà e non ci saranno retrocessioni nemmeno per la prossima stagione

Se in Italia si sta facendo di tutto per cercare di far tornare la Serie A in campo, in Argentina sta avvenendo il contrario con la Copa Superliga.

Questa sera, davanti le telecamere di TNT Sports, il presidente dell’AFA (Federcalcio argentina ndr) ha dichiarato: «Nella riunione del Comitato Esecutivo di martedì si chiuderà la stagione 2019/2020. Non ci saranno retrocessioni nella stagione 2019/’20 e in quella 2020/’21». Le indiscrezioni di Olè riportano comunque novità importanti: ci saranno due promosse e quindi si giocherà in 26 squadre e poi in 28.