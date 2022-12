Lecce, Gallo verso la Lazio «Sosta importante per noi»

Antonino Gallo, difensore del Lecce, ha parlato ai canali ufficiali del club giallorosso in vista della gara del 4 gennaio con la Lazio

Intervenuto ai canali ufficiali del Lecce, Antonino Gallo ha parlato così in vista della ripresa contro la Lazio:

«Questi punti ridanno grande sicurezza, la sosta è un momento positivo perché stiamo mettendo benzina nelle gambe. Stiamo lavorando per cercare di rimanere in Serie A. Nelle prime partite in Serie A sono stato un po’ timido, perché era un calcio che non conoscevo. Il mister mi ha sempre detto di liberare la testa e di fare quello che sappiamo fare. Con Pezzella c’è un grande rapporto, lo conosco dai tempi di Palermo e non posso che imparare da un giocatore che sta facendo una grande carriera. Il mio idolo? Marcelo è un giocatore che ammiravo ai tempi del Real Madrid, il suo modo di giocare, si tratta di un calciatore che quando tocca la palla fa sempre spettacolo».